Движок видеочата

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Интересует стоимость движка видеочата с привязкой оплаты по платежным системам.

Донаты, приваты - функционал онлайн-видеочата. 

Нужны сроки и стоимость, какой движок.

8 лет назад
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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