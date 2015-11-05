Запретить вывод миниатюры в записи (сайт на WordPress)

Добрый день. Мне нужно решение для удаленного тестирования сотрудников и кандидатов. Требования: 1. Ответы на вопросы ограничены по времени; 2. По окончанию теста автоматическое отправление результатов на корпоративную почту (согласие на обработку данных принимается в начале теста); 3. Приглашение ...