Удаленное тестирования персонала

Для сайта объявлений требуется сделать несложную статистику. Сайт - http://partmir.com/ Cайт написан на asp mvc c контролами кендо. и умеренно javascript ТЗ прикрепил к проекту. Пожалуйста пишите срок и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Мне нужно решение для удаленного тестирования сотрудников и кандидатов.
Требования:
1. Ответы на вопросы ограничены по времени;
2. По окончанию теста автоматическое отправление результатов на корпоративную почту (согласие на обработку данных принимается в начале теста);
3. Приглашение к тестированию в виде ссылки, которая сразу открывает конкретный, заданный куратором, тест;
4. Тип теста автоматически задает должность тестируемому
5. Отсутствие возможности перепройти тест;
6. Ввод персональных данных перед прохождением теста, при первом включении программы (фио, телефон, имейл);
7. Простота ввода разных тестов в программу (максимально простой конструктор тестов).
8. Таблица статистики результатов:
а) ФИО (поиск по вводу)
б) Email (поиск по вводу)
в) Должность (выбор из списка, упорядочение)
г) Название теста (выбор из списка, упорядочение)
д) Дата прохождения (поиск по мини-календарю, упорядочение)
е) Время затраченное на выполнение теста (упорядочение)
ж) Результат (упорядочение)
9. возможность выгрузки статистики в xls
10. php
11. mysql
12. framework yii2/laravel
Предоплата 30%
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