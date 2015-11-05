Удаленное тестирования персонала

Добрый день. Мне нужно решение для удаленного тестирования сотрудников и кандидатов.

Требования:

1. Ответы на вопросы ограничены по времени;

2. По окончанию теста автоматическое отправление результатов на корпоративную почту (согласие на обработку данных принимается в начале теста);

3. Приглашение к тестированию в виде ссылки, которая сразу открывает конкретный, заданный куратором, тест;

4. Тип теста автоматически задает должность тестируемому

5. Отсутствие возможности перепройти тест;

6. Ввод персональных данных перед прохождением теста, при первом включении программы (фио, телефон, имейл);

7. Простота ввода разных тестов в программу (максимально простой конструктор тестов).

8. Таблица статистики результатов:

а) ФИО (поиск по вводу)

б) Email (поиск по вводу)

в) Должность (выбор из списка, упорядочение)

г) Название теста (выбор из списка, упорядочение)

д) Дата прохождения (поиск по мини-календарю, упорядочение)

е) Время затраченное на выполнение теста (упорядочение)

ж) Результат (упорядочение)

9. возможность выгрузки статистики в xls

10. php

11. mysql

12. framework yii2/laravel

Предоплата 30%