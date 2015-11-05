Добавить инфу на страницы в сайте Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
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Есть готовый сайт. Нужно просто залить мою инфу.

med22site.tk

Получается, будет так. 

Страница "О нас" 

Страница "Врачи" 

И там будет 4 подпункта, имена врачей. Нажав на них, мы должны страницу с именем врача, и 3-4 предложении мои о этом враче 

Страница "Услуги" 

И там будет 4 подпункта, названия услуг . Нажав на них, должна быть моя инфа по этим услугам 

Страница "Цены". Я кину мой прайс. Без подпунктов 

Страница "Акции". Кину, и там будет 1 предложение. 

Страница "Контакты". Пару предложений также. 

Вот все задание.

Joomla
8 лет назад
guest_1446728479121
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад