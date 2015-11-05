Добавить инфу на страницы в сайте Joomla

Есть готовый сайт. Нужно просто залить мою инфу.

med22site.tk

Получается, будет так.

Страница "О нас"

Страница "Врачи"

И там будет 4 подпункта, имена врачей. Нажав на них, мы должны страницу с именем врача, и 3-4 предложении мои о этом враче

Страница "Услуги"

И там будет 4 подпункта, названия услуг . Нажав на них, должна быть моя инфа по этим услугам

Страница "Цены". Я кину мой прайс. Без подпунктов

Страница "Акции". Кину, и там будет 1 предложение.

Страница "Контакты". Пару предложений также.

Вот все задание.