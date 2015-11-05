Подключить к парсеру дополнительные поля.

Есть парсер который парсит с 7 сайтов заказы. На одном сайте поменяли доступ к БД, теперьнужно поменять на парсере этот доступ.Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту набитриксе.Надо добавить чтобы парсер еще дополнительно парсил:стоимость доставки, артикул.Датадоставки, время доставки, регион доставки, город, номер заказа с сайта с

которого спарсил.