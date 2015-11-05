Проверка статуса обращения в сервисный центр

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок100 просмотров
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Добрый день.

Вводные данные:

- Все данные находятся в MS SQL  на удалённом сервере

Задача:

- составить ТЗ

- страница авторизации: 2 поля Квитанция и Контрольный номер.

- если прошло авторизацию:

- страница с результатами: согласно введённых данных запросить информацию из БД и вывести на экран пользователю информацию по его обращению.

8 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад