Почистить зараженный сайт и закрыть "дыру"

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки109 просмотров
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Есть не большой сайт (похоже самопис). Необходимо почистить сайт (похоже был взломан и вставлен сторонний код, удалить не нужные папки/файлы) и пофиксить слабые места (через что был взломан, если возмзохно будет найти, поставить нужные права на файлы, другие рекомендации). Сайт - визитка фирмы, поэтому, думаю, проблем не будет.

Сейчас сайт заархивирован и там стоит только заглушка, поэтому сам архив сайта предоставлю только исполнителю.

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8 лет назад
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Все отлично и оперативно! Спасибо!
Все отлично, отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата.