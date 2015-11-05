Почистить зараженный сайт и закрыть "дыру"

Требуется создать php программу, чтобы она отправляла письмо через mail.ru. И самое главное - не через мобильную версию, а обычную (т.е десктопную)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть не большой сайт (похоже самопис). Необходимо почистить сайт (похоже был взломан и вставлен сторонний код, удалить не нужные папки/файлы) и пофиксить слабые места (через что был взломан, если возмзохно будет найти, поставить нужные права на файлы, другие рекомендации). Сайт - визитка фирмы, поэтому, думаю, проблем не будет.
Сейчас сайт заархивирован и там стоит только заглушка, поэтому сам архив сайта предоставлю только исполнителю.
Оплата WMZ
Если есть какие вопросы, то пишите в личку.
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