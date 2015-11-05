Почистить зараженный сайт и закрыть "дыру"

Есть не большой сайт (похоже самопис). Необходимо почистить сайт (похоже был взломан и вставлен сторонний код, удалить не нужные папки/файлы) и пофиксить слабые места (через что был взломан, если возмзохно будет найти, поставить нужные права на файлы, другие рекомендации). Сайт - визитка фирмы, поэтому, думаю, проблем не будет.

Сейчас сайт заархивирован и там стоит только заглушка, поэтому сам архив сайта предоставлю только исполнителю.

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