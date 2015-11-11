Доработать заглушку на сайт

Есть заглушка на сайт, на которой есть таймер обратного отчета времени до запуска сайта

и форма сбора имейлов, по которым будет отправляться уведомление о запуске сайта

Необходимо доработать эту заглушку:

посетитель оставляет свой имейл для отправки уведомления о запуске сайта,

это имейл записывается в БД,

а также на оставленный файл отправляется благодарственное письмо с вложенным файлом с бизнес-советами по тематике с сайта.

От Вас нужны, бюджет и сроки доработки

буду благодарен за оперативный ответ!