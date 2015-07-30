Разработка веб сайта запчастей

Есть программа для работы в такси - Taxoid. Нужно в ней изменить время обновления заказов с 4 секунд на 0.5-1 секунду. Программу можно скачать с офф. сайта погуглив слово Taxoid[b].[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
настройка корзини
подключение БД текдок
дороботка реэстрации
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