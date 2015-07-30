Изменить время обновления.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка178 просмотров
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Есть программа для работы в такси - Taxoid. Нужно в ней изменить время обновления заказов с 4 секунд на 0.5-1 секунду. Программу можно скачать с офф. сайта погуглив слово Taxoid.

8 лет назад
ArhimagNazariys
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад