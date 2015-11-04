Нужно добавить еще один шаг (с выбором опций покупаемого товара) в корзине joomshoping, скрин прикладываю! Студии не предлагать, бюджет не большой!
Нужно сделать подбор цвета+калькулятор для натяжных потолков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно сделать подбор цвет и калькулятор как на сайте образце http://npotolok.com/konstruktor.html
мы хотели бы иметь возможность выбирать цвет пола, стен и потолка из палитры, на примере визуального конструктора, как на образце
Интересует цена и сроки
С уважением Роман
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