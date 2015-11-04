Перестал работать визовый калькулятор здесь http://visasam.ru/oformlenie/shengen/vizoviy-kalkulyator-shengena.html - сайт на Wordpress. Он раньше работал, а сейчас нет. Должен быть как здесь http://visa4you.ru/calculator/

И сказать что мне сделать - какие файлы, чтобы я потом случайно не удалил их, сколько это будет стоить?

Пишите конкретную сумму и сроки.