Убрать дубли главной страницы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
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У главной страницы http://delaismelo.ru есть дубли

http://delaismelo.ru/page/1

...

http://delaismelo.ru/page/27

..итд

необходимо настроить редирект на главную через .htaccess

8 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
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