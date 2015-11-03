Форма заявки с калькулятором

Всем привет! Требуется сделать и наладить/установить парсинг на существующий сайт. Суть: 1 вариант. Автоматическое скачивание по указанным ссылкам каталогов и размещение их в категориях, подкатегориях с наименованием товара/ описания/ цены ИЛИ 2 вариант. При ручной загрузке на существующий сайт файлов pdf, чтоб ...