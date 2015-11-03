Конфликтуют две библиотеки JQuery JS. Задача - их подружить.

Делали редизайн и апдейт версии joomla и наддо доработать Нужно: 1. Правильно включить ЧПУ (с html суффиксом.) 2. Пройтись по всем статьям и прописать алиасы совпадающие с существующими адресами. 3. Прощелкать все, что щелкается на предмет битых ссылок или не ...