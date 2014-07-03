aslx

Артем aslx

 
38 летРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
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Юрий 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработка корзины сайта (Java + html + css)
Хороший заказчик. Было мало правок, плюс он немного сам помог в заказе. Также оплатил в срок и нужным способом. Рекомендую!
Нужно было сделать быстро - человек вошел в положение и вовремя за полтора дня все сделал. Всегда, даже ближе к ночи, был на связи по любым вопросам. Фактически сделал даже чуть больше в рамках бюджета, отнесся к задаче местами творчески, предлагал реализацию идей. Хотя изначально были опасения из-за плохого отзыва, но он оказался либо фейковым, либо исполнитель учел его для последующей работы. Тк в этот раз все было 150% идеально. Подписываюсь под каждым словом, 89266564059. Артем.
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