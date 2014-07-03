Необходим парсинг всех позиций сайта допинг точка ру. Задача - получить табличку, содержащую каждый товар в разрезе: категория, цена, описание, ссылка на фотографию, характеристики, варианты товара если есть. Итд. Позиций около 2-3 тыс. Точно не знаю.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Есть сайт -Joomla + K2. Необходимо превратить каталог шаблонный К2 в нормальный вид Вот - сайт, который надо "прилизать" - http://massajniystol.ru/index.php/oborudovanie (на домен не обращайте внимания :) ) Вот то, что должно получиться примерно - максимально как тут http://technoinfo.ru/catalogHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Одна 2012 года, вторая 2015го. Обе нужны для разных блоков сайта (Joomla 2.5). Жду адекватных предложений. Файлы оба в приложении. Если простым языком - устанавливаю скрипт Buyme. ((c)dedushka) на Джумлу - а он конфликтует с WidgetKit-ом. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Имеется товар, ценник 1300. Браслетыю. Теоретически хорош для CPA сетей. Но хотим на первое время без них, дабы максимально долго проработать на нише. Тест с директа и адвордса – положительный. Нужна помощь сделать ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задача - вывести из ООО 2х учредителей без согласия остальных (точнее, их не спрашивая). А также уточнить сколько это будет стоить в налоговой (Москва, 77 регион). И какие действия для этого нужно сделать. Достаточно ли просто ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт тематики GSM охранник. 1 главное устройство + несколько допов к нему. Дизайн простой, сайт светлый, минимум отвлекающих. Предпочтение шрифтам - PT sans.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт. На нем установлена корзина товаров WICART. Необходимо по списку сделать следующее: Переместить корзину товаров в левый верхний угол. При добавлении товара - он должен "лететь" прямо в корзину. Должна появляться красивая бирка "добавлено в корзину". В поле ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $35
Сейчас сайт тематики юридических услуг. Нужно поменять основные картинки текста, контент (все предоставим) - чтобы сайт превратился в лендинг массажного салона (цветовая гамма, оформление, итд).Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад