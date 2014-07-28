web-программирование, 3d графика, анимация, разработка ПО, игрового ПО.
Программирование.
Опыт: 3 года.
Владение php, js, css, html, MySQl, C++, C#, VBA.
Могу создать сайт или ПО любой сложности в кратчайшие сроки и по выгодной цене.
3d графика.
Опыт: 2 года.
Владение программами: 3d max, zbrush, blender.
Навыки: Умение создавать персонажей, интерьер, объекты окружающей природы, здания. Умение создавать качественную UV-развертку, Normal Map, создание текстуры, low и hi poly, создание анимации.
Графика.
Опыт: 3 года.
Владение программами: Photoshop, CorelDraw, GIMP, Fireworks.
Навыки: создание дизайна сайта, логотипа, изображений.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- WebSpinner105 просмотров
- WebSpinner106 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$135
2 балла
9 лет назад
Заказал у Юрия интеграцию ("натяжку") сверстанных макетов на wp. Согласовали сроки, я внес предоплату. Условия были следующими: сроки - 6 дней; начало 1.09.2014; детали - http://www.weblancer.net/projects/625281.html. Через 4 дня после начала (4.09) Юрий сообщил: "Нормально идет. В субботу вышлю." (суббота - 6.09). А далее по всем канонам: 7.09 написал, что проблемы с интернетом 10.09 "завтра сайт будет полностью рабочим" 11.09 "Сдать на крайний срок могу 13-го днем." После этого опять тишина, сегодня 16.09. Неоднократно сообщал Юрию, что проект очень важный и сдать его нужно в срок. В ответ он уверял меня, что не подведет. Отдельно стоит сказать, что Юрий перед последней пропажей выслал мне результаты своей работы, как он сказал "это уже не верстка, а шаблон"; по факту же он просто скопировал верстку Главной страницы в файлы шаблона wp (без функционала, навигации и т.д.) Настоятельно не рекомендую вам сотрудничать с этим человеком если вы цените собственное время и деньги. Он с легкостью подведет вас.
$50
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо
$1
10 баллов
10 лет назад
Юрий работу выполнил. Очень благодарен!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо.
HTML-верстка
2 отзыва
от $9
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга