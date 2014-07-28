webspinner

Юрий webspinner

 
28 летРоссия/Мурманск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
web-программирование, 3d графика, анимация, разработка ПО, игрового ПО.

Программирование.

Опыт: 3 года.

Владение php, js, css, html, MySQl, C++, C#, VBA.

Могу создать сайт или ПО любой сложности в кратчайшие сроки и по выгодной цене.

3d графика.

Опыт: 2 года.

Владение программами: 3d max, zbrush, blender.

Навыки: Умение создавать персонажей, интерьер, объекты окружающей природы, здания. Умение создавать качественную UV-развертку, Normal Map, создание текстуры, low и hi poly, создание анимации.

Графика.

Опыт: 3 года.

Владение программами: Photoshop, CorelDraw, GIMP, Fireworks.

Навыки: создание дизайна сайта, логотипа, изображений.

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSCorelDRAWVBA3ds MaxPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-1)
$60
8 баллов
9 лет назад
Верстка, адаптив без фреймворков.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aslx
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработка корзины сайта (Java + html + css)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SuperTester
Вячеслав 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$135
2 балла
9 лет назад
Создание темы wordpress (html - wp)
Заказал у Юрия интеграцию ("натяжку") сверстанных макетов на wp. Согласовали сроки, я внес предоплату. Условия были следующими: сроки - 6 дней; начало 1.09.2014; детали - http://www.weblancer.net/projects/625281.html. Через 4 дня после начала (4.09) Юрий сообщил: "Нормально идет. В субботу вышлю." (суббота - 6.09). А далее по всем канонам: 7.09 написал, что проблемы с интернетом 10.09 "завтра сайт будет полностью рабочим" 11.09 "Сдать на крайний срок могу 13-го днем." После этого опять тишина, сегодня 16.09. Неоднократно сообщал Юрию, что проект очень важный и сдать его нужно в срок. В ответ он уверял меня, что не подведет. Отдельно стоит сказать, что Юрий перед последней пропажей выслал мне результаты своей работы, как он сказал "это уже не верстка, а шаблон"; по факту же он просто скопировал верстку Главной страницы в файлы шаблона wp (без функционала, навигации и т.д.) Настоятельно не рекомендую вам сотрудничать с этим человеком если вы цените собственное время и деньги. Он с легкостью подведет вас.
givotiki
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Требуется переверстать HTML шаблон
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок.
Все прошло хорошо
Ответный отзыв
sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Сделать ЧПУ для сайта
Юрий работу выполнил. Очень благодарен!
Все прошло хорошо.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $9
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга