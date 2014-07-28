web-программирование, 3d графика, анимация, разработка ПО, игрового ПО.

Программирование.

Опыт: 3 года.

Владение php, js, css, html, MySQl, C++, C#, VBA.

Могу создать сайт или ПО любой сложности в кратчайшие сроки и по выгодной цене.

3d графика.

Опыт: 2 года.

Владение программами: 3d max, zbrush, blender.

Навыки: Умение создавать персонажей, интерьер, объекты окружающей природы, здания. Умение создавать качественную UV-развертку, Normal Map, создание текстуры, low и hi poly, создание анимации.

Графика.

Опыт: 3 года.

Владение программами: Photoshop, CorelDraw, GIMP, Fireworks.

Навыки: создание дизайна сайта, логотипа, изображений.