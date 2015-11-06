Доработать сайт

Делали редизайн и апдейт версии joomla и наддо доработать

Нужно:

1. Правильно включить ЧПУ (с html суффиксом.)

2. Пройтись по всем статьям и прописать алиасы совпадающие с существующими адресами.

3. Прощелкать все, что щелкается на предмет битых ссылок или не тех языков.

4. Написать мне как отключается банер в админке (не нашел пока).

5. Есть всякие мелочи по кнопкам, но это чуть позже.

срочно надо

Старый сайт www.autofemsoft.com

Новый сайт тут http://www.kombat-sb.ru