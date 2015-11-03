Заявка окошко форма

Здравствуйте, прошу прощения что у меня маленько задание, но у меня нескольк таких

тз я написала , как моглаНиже файлы 2 еще, это уже что сделал дизйнер , с нашего штата кто занимаеться сайтом, делал по мое тз, там 2 вариантая не нравиться и считаю это дешовое качесвто тобы ставить на сайт,можете ли вы взять мое задание и сделать по тз?5 позиций еще работа по дизайну кроме этого и на другой сайт еще 4

позиции. (эти еще не готовы,) делаю по готовности сразу , очень

тороплюсьСейчас1) по сайту надо это окно заявкиСразу по готовности потом2) потом как готово еще надо меню вертикальное + блок с выпадающими окошками + 2 банера небольшихСпасибо,за ответ. София