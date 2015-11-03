Спец по React JS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок134 просмотра
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Нужен хороший специалист по React с большим опытом работы.

Проект ориентировочно на неделю.

Пожалуйста, указывайте готовые приложения и стоимость часа работы.

React
8 лет назад
viplance
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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