Веб-мастер интернет-магазина на joomla, долгосрочно, удаленно

Что нужно знать и уметь:

Опыт работы с CMS Joomla (создание/администрирование сайтов, работа с компонентом Virtuemart);

Хорошие знания HTML, CSS, кроссбраузерная верстка;

Общее понимание структуры PHP кода;

Умение делегировать задачи и адекватно оценивать сроки выполнения заданий;

Ответственность, последовательность, инициативность;

Доступность для коммуникации в рабочее время;

Поддерживать существующий сайт;

Оценивать задачи по доработке;

Вносить доработки, загружать новый контент на сайт;

Обеспечивать безопасность сайта;

Делегировать задачи, искать исполнителей;

https://docs.google.com/document/d/1HzDfdpuvx-XZ3rsoI9e041KlBW88NfXQrpvNTkRsEHA/edit

Есть планы на тотальную переработку на начало 2016 г.

Готов платить хорошие деньги за качественную работу и награждать бонусами за успехи и достижения.

Оплата по-проектная, форма оплаты любая.