Веб-мастер интернет-магазина на joomla, долгосрочно, удаленно

Веб-программированиеЗакрыт21 заявка586 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно знать и уметь:

  • Опыт работы с CMS Joomla (создание/администрирование сайтов, работа с компонентом Virtuemart);
  • Хорошие знания HTML, CSS, кроссбраузерная верстка;
  • Общее понимание структуры PHP кода;
  • Умение делегировать задачи и адекватно оценивать сроки выполнения заданий;
  • Ответственность, последовательность, инициативность;
  • Доступность для коммуникации в рабочее время;
Что нужно будет делать:

  • Поддерживать существующий сайт;
  • Оценивать задачи по доработке;
  • Вносить доработки, загружать новый контент на сайт;
  • Обеспечивать безопасность сайта;
  • Делегировать задачи, искать исполнителей;
Пример ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1HzDfdpuvx-XZ3rsoI9e041KlBW88NfXQrpvNTkRsEHA/edit

Есть планы на тотальную переработку на начало 2016 г. 

Готов платить хорошие деньги за качественную работу и награждать бонусами за успехи и достижения.

Оплата по-проектная, форма оплаты любая.

Joomla
8 лет назад
k4t
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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