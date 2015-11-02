Доработка и-нет магазина ОПЕНКАРТ jelens.com.ua

В нашу профессиональную команду разработчиков ищем php-программиста и верстальщика в одном лице на постоянную удалённую работу, из любой точки нашей страны и стран ближнего зарубежья, с разницей во времени не более двух часов. Мы работаем по московскому времени. Система ...
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1 сделать такое меню http://joxi.ru/12MVazGIR0jyAJ
2 сопуствующие товары … выбрать более подходящее место для расположения http://jelens.com.ua/frezery-dlya-manikyura/frezer-dlya-manik-lina-mercedes-2000
3 http://joxi.ru/KAxgPBGsx17L28
4.http://joxi.ru/gmvjPpJflvYXma
5 добавить рядом с описанием вкладку отзывы при нажатии автоматом опускалось к отзывам http://joxi.ru/LmG769XTWJ7xml пример http://joxi.ru/a2X78zdTP40amg
6 как на сайте https://naomi24.com.ua/uf-led-i-ccfl-lampy-dlya-nogtey добавить "быстрый просмотр" http://joxi.ru/bmoBPEZuz96Yry
7 возможно нужно будет перенести меню и картинки с категориями левее но хочу добавить это http://joxi.ru/KAgElgvtMKX4ml
8 добавить кнопку автоматического подьема вверх http://joxi.ru/vAWV7z6I8OO52W
9.добавить поиск по фирмам
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