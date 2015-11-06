Программист-верстальщик

Веб-программированиеЗакрыт22 заявки781 просмотр
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В нашу профессиональную команду разработчиков ищем php-программиста и верстальщика в одном лице на постоянную удалённую работу, из любой точки нашей страны и стран ближнего зарубежья, с разницей во времени не более двух часов. Мы работаем по московскому времени. Система оплаты почасовая. Испытательный срок два месяца

Требования:

  • Знание PHP и Javascript, СSS, HTML
  • Навыки работы с jQuery‚ Ajax‚ БД MySQL.
  • Умение быстро разбираться в чужом коде.
  • Желательно знание Joomla,WordPress,  Bitrix.
  • Умение быстро переключаться с одной задачи на другую.
  • Умение расставлять приоритеты
  • Опыт работы не менее трёх лет
Обязанности:

  • Программирование
  • Доработка существующей вёрстки
Условия:

  • Работа удалённо в реальном времени с 10:00 до 17:00
  • Стоимость 200 руб./час
  • Быть насвязи по скайпу
  • Ведение задач в проектном менеджере
8 лет назад
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад