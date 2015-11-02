Правки OpenCart 2.0

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://silveks925.com.ua/ 

- Сделать новую версию корзины

- починить подвязку комплектов (при добавления комплекта к товару он пропадает на другом товаре)

- В товарах "Кольца" сделать сортировку размеров от меньшего к большему 

- вставить в печатную версию заказа телефон заказчика

- добавить еще 2 телефона в шапку 

- Поправить верстку товаросв на странице каталога

OpenCart
8 лет назад
mass8
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад