Парсинг результатов smart-ip.net

Каждый день вручную проверяем через сайт http://ru.smart-ip.net/spam-check/ наличие наших IP адресов в черных списках. Нужно это автоматизировать

Парсер собирает результаты проверки со страницы http://ru.smart-ip.net/spam-check/

Список IP адресов регулярно пополняется.

Результат проверки должен отправляться на email только при обнаружении IP адреса в черных списках.