Парсинг результатов smart-ip.net

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок195 просмотров
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Каждый день вручную проверяем через сайт http://ru.smart-ip.net/spam-check/ наличие наших IP адресов в черных списках. Нужно это автоматизировать

Парсер собирает результаты проверки со страницы http://ru.smart-ip.net/spam-check/

Список IP адресов регулярно пополняется.

Результат проверки должен отправляться на email только при обнаружении IP адреса в черных списках.

8 лет назад
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад