Работа с инстаграм апи

Сами иконки готовы, рисовать не нужно, они готовы. Всего должно получиться 5 иконок. При наведении на любую из них, нужно чтоб всплывала подсказка как на макете. 1. Иконки «рекомендуем», «акция» и «подарок" оставляем так как они есть, ...