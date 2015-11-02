Работа с инстаграм апи

Интернет-магазин. Сейчас я убиваю ТП в админке, а изо остаются в базе. Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо.
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Требуется пхп-скрипт для отправки фото в инстаграм С РАБОТАЮЩИМИ ХЕШТЕГАМИ и проверкой на успешную авторизацию в соцсети, у реализованных скриптов проблема с хештегами. При переходе по ним не отображается публикация.
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