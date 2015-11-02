Интернет-магазин. Сейчас я убиваю ТП в админке, а изо остаются в базе. Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо.
Реализовать возможность добавлять иконки к товарам (Webasyst v.300)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сами иконки готовы, рисовать не нужно, они готовы.
Всего должно получиться 5 иконок. При наведении на любую из них, нужно чтоб всплывала подсказка как на макете.
1. Иконки «рекомендуем», «акция» и «подарок" оставляем так как они есть, но добавляем к нему подсказку, при наведении.
2. Нужны 2 новые иконки. «Бесплатная предпродажнаяподготовка», это та где нарисован гаечный ключ. При наведении, должна всплывать
подсказка, как в макете. При клике, открывать в новой вкладке страницу с
описанием (готова). Добавление иконки нужно сделать по выбору какой-нибудь
галочки в админке.
3. «Скидка». Эта иконка в каталогах отображаетсятакже, как и все предыдущие с подсказкой, а вот на странице товара ее нужно
расположить не на фотографии, а под ними, как на макете. Над ней нужно написать
«Действует индивидуальная скидка:». Слева от иконки нужно добавить таймер. Справа
добавить ссылку «Получить скидку», по клику на которую всплывает окно, также,
как и по клику на саму иконку. В окно нужно вывести фото товара, его название,
поле для ввода номера телефона, и кнопку для заказа звонка. Есть отдельный
макет по этому окну. Нужно сделать так, чтоб число которое содержится в
заголовке «Ваша скидка на товар ***%» можно было менять для каждого товара.
Выполнять проверку поля дляномера на заполненность. Если не заполнено, то рамку подсвечивать красным, как
это сделано у нас в отзывах о товаре. Если поле заполнено, то отправляем на почту.
Вид письма можно взять из покупки в 1 клик со страницы товара, но обязательно
нужно добавить, что товара заказан со скидкой. Добавление этой иконки нужно
тоже как-то организовать в админке. Я думаю, можно добавить новое поле. Число,
введенное в поле будет равняться проценту скидки и выводится в заголовок окна,
если поле просто пустое, значит иконка появляться не должна.
На макете нарисовано, что и на кнопке есть процентскидки. Чтоб не усложнять, можно ее просто сократить до «Получить скидку».
Иконки нужно расположить вследующей последовательности справа налево:
Скидка, Предпродажная подготовка,Акция, Подарок, Рекомендуем
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