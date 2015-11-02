Реализовать возможность добавлять иконки к товарам (Webasyst v.300)

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Сами иконки готовы, рисовать не нужно, они готовы.

Всего должно получиться 5 иконок. При наведении на любую из них, нужно чтоб всплывала подсказка как на макете.

1. Иконки «рекомендуем», «акция» и «подарок" оставляем так как они есть, но добавляем к нему подсказку, при наведении.

2. Нужны 2 новые иконки. «Бесплатная предпродажнаяподготовка», это та где нарисован гаечный ключ. При наведении, должна всплывать

подсказка, как в макете. При клике, открывать в новой вкладке страницу с

описанием (готова). Добавление иконки нужно сделать по выбору какой-нибудь

галочки в админке.

3. «Скидка». Эта иконка в каталогах отображаетсятакже, как и все предыдущие с подсказкой, а вот на странице товара ее нужно

расположить не на фотографии, а под ними, как на макете. Над ней нужно написать

«Действует индивидуальная скидка:». Слева от иконки нужно добавить таймер. Справа

добавить ссылку «Получить скидку», по клику на которую всплывает окно, также,

как и по клику на саму иконку. В окно нужно вывести фото товара, его название,

поле для ввода номера телефона, и кнопку для заказа звонка. Есть отдельный

макет по этому окну. Нужно сделать так, чтоб число которое содержится в

заголовке «Ваша скидка на товар ***%» можно было менять для каждого товара.

 

Выполнять проверку поля дляномера на заполненность. Если не заполнено, то рамку подсвечивать красным, как

это сделано у нас в отзывах о товаре. Если поле заполнено, то отправляем на почту.

Вид письма можно взять из покупки в 1 клик со страницы товара, но обязательно

нужно добавить, что товара заказан со скидкой. Добавление этой иконки нужно

тоже как-то организовать в админке. Я думаю, можно добавить новое поле. Число,

введенное в поле будет равняться проценту скидки и выводится в заголовок окна,

если поле просто пустое, значит иконка появляться не должна.

На макете нарисовано, что и на кнопке есть процентскидки. Чтоб не усложнять, можно ее просто сократить до «Получить скидку».

 

Иконки нужно расположить вследующей последовательности справа налево:

Скидка, Предпродажная подготовка,Акция, Подарок, Рекомендуем

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Andreev-Pavel
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
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