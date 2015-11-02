Адаптивный калькулятор заказа на WordPress сайте

Есть сайт на WP и теме Divi. Сайт компании по производству натяжных потолков на заказ.

Требуется создать на одной из страниц калькулятор заказа. Макет приложен. Логика и коэффициенты есть в экселевской таблице.

Требования:

- Адаптивность (4 колонки, на планшетах схлопывается до 2, на мобильных до 1).

- Можно реализовать на готовых плагинах, не обязательно писать с нуля

- Обновление стоимости происходит не «на лету», при введении цифр, а при нажатии кнопки «рассчитать»

- Кнопка «оформить заказ» вызывает форму с двумя полями (имя и телефон), которая отправляет на почту администратора письмо с данными заказа.

Пишите срок, цену и когда вы готовы приступить.