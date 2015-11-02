Написать js код для изменения классов стилей страницы

Задача такая.

Есть много элементов страницы, размеченных классом стилей. У класса есть параметры оформления какие-то.

Нужно из js поправить параметры класса (например, сменить цвет), но именно изменением класса, НЕ ПРОХОДЯСЬ ПО ВСЕМ ЭЛЕМЕНТАМ из document.body.getElementsByClassName()

Читал - читал, вроде на jquery похожее решение нашел, но jquery НЕ ПОДХОДИТ (нужно на клиентский сайт ставить этот скрипт, связано с АБ-тестами, и лишние библиотеки туда пихать не хочется - если поймете, как это делается из jquery , то нужно будет вытащить оттуда в читаемом виде)