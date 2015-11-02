1. Создать форму поиска/подбора публикаций по 2-м категориям. 2. Настроить блок кнопок-категорий для выбора публикаций для отображения только на тех страницах которые имеют к ним непосредственное отношение. 3. Сделать выпадающее описание в списке публикаций. 4. Сделать выпадающее описание ...
Написать js код для изменения классов стилей страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такая.
Есть много элементов страницы, размеченных классом стилей. У класса есть параметры оформления какие-то.
Нужно из js поправить параметры класса (например, сменить цвет), но именно изменением класса, НЕ ПРОХОДЯСЬ ПО ВСЕМ ЭЛЕМЕНТАМ из document.body.getElementsByClassName()
Читал - читал, вроде на jquery похожее решение нашел, но jquery НЕ ПОДХОДИТ (нужно на клиентский сайт ставить этот скрипт, связано с АБ-тестами, и лишние библиотеки туда пихать не хочется - если поймете, как это делается из jquery , то нужно будет вытащить оттуда в читаемом виде)
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт http://rivart.by/ru/catalog/mebel/komplekt/rococo-detail Сделать нужно так - http://joxi.ru/p27oXaaTMEa327?d=1 . Выводятся миниатюры возможных цветов, при клике на миниатюру изображение открывается в области основного фото.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать скрипт для работы с API Google Analytics на подобии spreadsheets для гуглотаблиц. Авторизацию, разбивку на группы и пр. можно взять с любого готово движка (не писать с нуля), главное чтобы тянулись данные с ...Закрыт8 лет назад
Привет! Есть уже хороший и прекрасный проект. Всем довольны. Но там 8 услуг. На одной длинной страницы. Надо по макету используя общий стиль сайта создать отдельные 8 страниц. Вёрстка и программировоание на html+css+js Настроить цели для Я. метрики на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $230
Необходимо разработать систему PHP скриптов + административную панель выполняющую следующие задачи: 1. На вход подается список адресов со скриптом, позволяющим просматривать директории сайта 2. Система определяет тип CMS установленной на сайте и относительную директорию, выводит эту информацию ...Закрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется PHP разработчик (Codeigniter) для разработки CMS + установки Checkout basket с Ajax . Это разовый проект в плане разработки минимальной тестовой версии, но не поддержки и подключения новых инструментов. Мне нужен человек, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку лендинга-визитки на Bootstrap и запрограммировать на CMS Drupal 7. Готовы в PSD разрешения под Bootstrap 1920, 1024, 768 и 480px. Верстка нужно сделать максимально по дизайну! От вас нужен полностью рабочий лендинг. Смотрите дизайн и указывайте реальный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть интересный проект. Интернет радио Radio Nairi - автоматическое радио с использованием программы ardj и icecast http://193.106.203.123:8000/ установлен джаббер на сервере (детали можно уточнить у админа -они доступны в скайпе) далее взят самый простенький плеер и загружено 5-6 ...Закрыт8 лет назад
Нужно сделать кнопку на чистом бутсрапе. Принцип работы: Берем чистый бутстрап 3 Создаем кнопку При нажатии на нее всплывает модальное окно (Отображение модальных окон с помощью атрибутов data) Внутри окна: ЗАГОЛОВОК, Форма с полями ИМЯ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТА, кнопка ОТПРАВИТЬ Поля ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад