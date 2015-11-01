Разработать доп. страницы на проекте (bootstrap)

Привет!

Есть уже хороший и прекрасный проект. Всем довольны. Но там 8 услуг. На одной длинной страницы.

Надо по макету используя общий стиль сайта создать отдельные 8 страниц.

Вёрстка и программировоание на html+css+js

Настроить цели для Я. метрики на каждой странице.

Макеты где и как должны быть блоки, будут.

Стиль просто уже существующий css.

8 всего услуг. Рассмотрю различные варианты.

По факту это 8 лендингов.

Оплата вебмани.

За хорошую работу я всегда плачу. На сервисе 2 года. Отзывы вы видите.

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