Разработать доп. страницы на проекте (bootstrap)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Привет!

Есть уже хороший и прекрасный проект. Всем довольны. Но там 8 услуг. На одной длинной страницы.

Надо по макету используя общий стиль сайта создать отдельные 8 страниц.

Вёрстка и программировоание на html+css+js

Настроить цели для Я. метрики на каждой странице.

Макеты где и как должны быть блоки, будут.

Стиль просто уже существующий css.

8 всего услуг. Рассмотрю различные варианты.

По факту это 8 лендингов.

Оплата вебмани.

За хорошую работу я всегда плачу. На сервисе 2 года. Отзывы вы видите.

Общение почта, скайп, телефон, whatsup

Bootstrap
8 лет назад
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
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