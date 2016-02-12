Написать парсер

Добрый день. Требуется PHP разработчик (Codeigniter) для разработки CMS + установки Checkout basket с Ajax . Это разовый проект в плане разработки минимальной тестовой версии, но не поддержки и подключения новых инструментов. Мне нужен человек, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Получить список всех доменов в сервисе Publer, рекламирующихся в разделе MT - мобильные приложения за указанный промежуток времени.
Сервис платный, имеется демо доступ для тестов. На момент парсинга будет предоставлен полный доступ без ограничений по выдаче.
В первый раз будет парситься вся выдача (с 1го марта 2015 по наст. время), далее должна быть возможность задавать даты старта (чтобы не парсить всю выдачу заново)
Формат - их адреса (с поддоменами), но без доп. параметров
Учитывать только прямые ссылки, которые указаны, домены редиректов не учитывать.
По каждому домену посчитать количество объявлений, ссылающихся на этот домен и количество разных названий приложений.
Вывод результатов сделать в формате html с простой табличной версткой
Скрипт может быть как серверный, так и десктоп (должен работать под Apple Mac)
Необходимо учитывать, что объявлений в базе достаточно много, если взять всю базу объявлений (а в первый раз будет парситься именно вся база), на момент написания ТЗ - 1118 страниц, поэтому даже простая работа скрипта может занять длительное время, и также необходимо делать паузы между запросами, чтобы не получить бан.
Не думаю, что на сервисе написана какая-то мощная система для антипарсинга, но какая-то защита вероятно есть. Длительность паузы на ваше усмотрение
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интересный проект. Интернет радио Radio Nairi - автоматическое радио с использованием программы ardj и icecast http://193.106.203.123:8000/ установлен джаббер на сервере (детали можно уточнить у админа -они доступны в скайпе) далее взят самый простенький плеер и загружено 5-6 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать кнопку на чистом бутсрапе. Принцип работы: Берем чистый бутстрап 3 Создаем кнопку При нажатии на нее всплывает модальное окно (Отображение модальных окон с помощью атрибутов data) Внутри окна: ЗАГОЛОВОК, Форма с полями ИМЯ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТА, кнопка ОТПРАВИТЬ Поля ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо написать программу на php для регистрации аккаунта яндекса используя рандомные имя и фамилия, указанные в определенных файлахВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно собрать несколько баз из ВКонтакте (id, фио и другие публичные данные): 1. База SEO/SEM (те кто продвигает сайты в поисковых системах) специалистов по России 2. База SEO/SEM специалистов по Украине Прошу выставлять свой бюджет и описывать (в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, который через Postback будет получать данные заказов из CPA сетей и выводить в виде единой статистики. Данные надо будет выгружать из: leadvertex monsterleads ctr пряма оплата исполнителю после демонстрации работы скрипта на Вашем сервере.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер, уважаемые разработчики. Требуется внести косметические изенения в верстку и реализовать автообновляемую карту sitemap.xml (после каждого изменения на сайте либо по крону). ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BME9Whwowcv8M1E39d2L99imISEab-1VOWzXtjtZWAw/edit Сайт на смарти.Завершен8 лет назад
Нужно настроить отправку на почту 3-х форм обратной связи. 2 всплывающие и одна на странице сайта. Сделать нужно сегодня. Жду предложений с ценами. Сайт http://potolki.avsokna.ru/contact.htmlЗавершен8 лет назад
Добрый день, требуется настроить модуль для импорта товаров с другого сайта (парсер) в joomshopping. C разбивкой на разделы и подразделы. Сайт донор videotechnology.ru (virtuemart). Если можно купить готовый модуль и вы его сможете настроить, тоже отлично.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать либо плагин для cms Wordpress, либо отдельный скрипт с возможностью вносить нужные данные. На выходе, должен получится отчет в виде графика http://myscreenshot.info/i/0006/274031446383178600304448610757.png Все довольно просто. Должна быть возможность задавать числа для разных дат. Исходя ...Завершен8 лет назад