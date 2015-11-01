Модуль импорта товаров для joomshopping

Функционал: 1. После добавления товара в корзину, в всплывающем окне необходимо предложить покупателю оформить заказ или продолжить покупки. 2. Цвет кнопки добавления товара в корзину должен выделяться. 3. При нажатии на значок корзины необходимо выделить цветом "оформление заказа", ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется настроить модуль для импорта товаров с другого сайта (парсер) в joomshopping.
C разбивкой на разделы и подразделы. Сайт донор videotechnology.ru (virtuemart).
Если можно купить готовый модуль и вы его сможете настроить, тоже отлично.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать либо плагин для cms Wordpress, либо отдельный скрипт с возможностью вносить нужные данные. На выходе, должен получится отчет в виде графика http://myscreenshot.info/i/0006/274031446383178600304448610757.png Все довольно просто. Должна быть возможность задавать числа для разных дат. Исходя ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать мини-систему с выгрузкой данных из 1С в виде csv или txt файлов. Описание функционала: http://bit.ly/1PYQbOk Бюджет - по оценке исполнителя. Подробности - в skype (в профиле)Закрыт8 лет назад
На основе какого либо надежного стабильного фреймфорка разработать движок для торгового портала. Подробнее при личной беседе .Закрыт8 лет назад
Для обработки фотографий и приведению к единому размеру и стандарту всех фото нужно сделать несложный экшн скрипт. Скрипт должен уметь: 1. делать два размера для фоток: max1280 на 720 и max320 на 180 2. клеить лэйбу на каждую ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо решить вопрос сопоставления изображений с товарами в интернет-магазине на 1С-Битрикс. Изображения все загружены в одну папку, в названии каждого изображения имеется штрих-код, он же имеется в виде свойства товара. К каждому товару должны быть привязаны ...Закрыт8 лет назад
Необходимо разработать форумный движок (без изысков, но с ключевыми функциями форума: просмотр новых сообщений, иерархия раздел-подраздел-тема, наличие закрытых разделов, рейтинг сообщений). Интересует стоимость, а также сроки исполнения. Подробное техническое задание предоставлю потенциальным исполнителям. Сейчас важно понять саму ...Закрыт8 лет назад
Нам нужно написать и прикрутить к нашему интернет-магазину написанному на Joomla 1.5.23 c VirtueMart 1.1.8 stable модуль приема платежей ПромСвязьБанка. Само ТЗ от банка - во вложении. Сроки - чем скорее, тем лучше, но желательно не больше ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Установлен биллинг http://bgbilling.ru Нужно сделать на нашем сайте в лк: [list][*]отображение баланса[*]возможность смены тарифа[*]возможность взять "доверительный платеж"[/list] Стоит джумла, компонент писать не нужно, думали сделать реализацию через iframe либо рассмотрим варианты смены cms.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $16
1. [url=http://mediline-ufa.ru/specialists]http://mediline-ufa.ru/specialists[/url]привести к виду [url=http://www.agami.ru/doctors/]http://www.agami.ru/doctors/[/url] 2. Главная страница. После первого экранарасположить блок «Прайс» вот отсюда [url=http://mediline-ufa.ru/price]http://mediline-ufa.ru/price[/url]. Только медицина и косметология идут в 2 колонки. По 15 позиций в каждой колонке и далее ссылка «Смотреть весь прайс» 3. Затем 3м экраном идет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад