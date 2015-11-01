Редактирование дизайн+функционал сайта на opencart

Функционал:

1. После добавления товара в корзину, в всплывающем окне необходимо предложить покупателю оформить заказ или продолжить покупки.

2. Цвет кнопки добавления товара в корзину должен выделяться.

3. При нажатии на значок корзины необходимо выделить цветом "оформление заказа", так как покупатель зачастую не читает текс, а нажимает более яркую кнопку для офрмления заказа.

5. В корзине кнопка продолжения оформления заказа должна быть визуально выделена на странице

6. В оформлении заказа появилась информация о стоимости доставки, которая раньше не упоминалась. На странице корзины должна быть информация об условиях с стоимость доставки. Если рассчитать стоимость доставки на странице корзины невозможно, рядом с суммой заказа должна быть указана примерная стоимость доставки или стоять пометка о том, что сумма указана без стоимости доставки.

7. Скрыть "Адрес доставки совпадает с адресом плательщика".

8. Если покупатель не регистрируется, убрать лишние поля, оставив возможность покупателю ввести адрес доставки. (переименовать Адрес оплаты в Адрес доставки)

9. Ваш заказ сформирован! - страница должна содержать оснувную информацию о заказе: заказанный товар, адрес доставки.10. При нажатии (клике) на ссылку "Мой аккаунт" - переход страницы на авторизацию.

Дизайн:

1. Шрифт должен быть читабельный (необходимо увеличить).

2. Изменить логотип в шапке сообразно стилистике сайта.

сайт - http://stroitel-store.ru