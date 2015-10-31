Разработка онлайн консультанта

$350
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Здравствуйте. Требуется программист Go или Java для разработки бек-энда онлайн консультанта. За подробностями обращаться в личку. 

8 лет назад
mzz
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад