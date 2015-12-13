Нужно переделать скрипт js

Веб-программированиеЗавершен7 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Смотрите прикрепленный файл, задание в файле task.txt. 

В заявках указывайте цену

8 лет назад
teddy_
Алла 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$6
1 день
Александр выполняет свою работу качественно и в срок. Во время выполнения работы всегда на связи. Рекомендую!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!