Поочередная отправка заявок по API

На сайте пользователь заполняет форму «Заявка на займ» с такими полями:

1. Фамилия Имя Отчество;

2. Дата рождения;

3. Кредитная история;

4. Мобильный телефон;

5. Регион Город;

6. Е-маил.

Нужны функции:

1. заявка уходила по api в разные CPA сети с интервалом не менее часа на различные офферы (15-20шт)

2. заявка сохранялась на моей стороне в виде файла.

3. возможность чтобы я мог сам ставить очередность на какой оффер пойдет заявка и задержку между отправкой.

4. подтверждение CPA сетей, что заявка получена без ошибок

5. простую админ панель чтобы пользоваться функция выше

Предлагайте Ваши варианты, сроки выполнения, цена