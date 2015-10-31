Поочередная отправка заявок по API

Xsd в количестве 4 шт давольно объемные. Примеры скину лично. Срок выполнения неделя. Плюс две недели отладка. Код должен быть детально прокоментирован. Исходники сдаются заказчику. Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату пропарциональную стоимости настоящей работы и доли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте пользователь заполняет форму «Заявка на займ» с такими полями:
1. Фамилия Имя Отчество;
2. Дата рождения;
3. Кредитная история;
4. Мобильный телефон;
5. Регион Город;
6. Е-маил.
Нужны функции:
1. заявка уходила по api в разные CPA сети с интервалом не менее часа на различные офферы (15-20шт)
2. заявка сохранялась на моей стороне в виде файла.
3. возможность чтобы я мог сам ставить очередность на какой оффер пойдет заявка и задержку между отправкой.
4. подтверждение CPA сетей, что заявка получена без ошибок
5. простую админ панель чтобы пользоваться функция выше
Предлагайте Ваши варианты, сроки выполнения, цена
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