Нужен скрипт преобразования фоты

Нужен скрипт чтобы можно было преобразовать фоты. Сжатия фот до определенного размера.

1. В скрипт ввожу путь до папки и скрипт проходит по всем папкам и подпапкам с неограниченной глубиной вложенности

2. В скрипте указываю максимальную в px:

ширину ---- значит преобразует пропорционально согласно ширине.

или высоту --- значит преобразует пропорционально согласно высоте.

или высоту и ширину одновременно --- в этом случае без пропорций – а жестко как в настройках.

И скрипт преобразует фоту до установленных значений. Преобразует только у фот, которые БОЛЬШЕ указанных значений в настройках.

3. В скрипте чтобы можно было указывать качество преобразованной фоты в % – от 100 и ниже.

4. При преобразовании фот с прозрачностью png gif – чтобы прозрачность не заменялась черным фоном — это какой то слой A

5. при повторном запуске скрипта с этими же значениями размеров – те фоты

что уже преобразованы – скрипт пропускает. — тоесть скрипт преобразует

фоты, которые больше установленных значений.

6. Скрипт должен быть на php и лежать в папке на сервере.

7. Запускать скрипт командой из браузера – и чтобы можно было посмотреть статистику работы.

Сколько найдено файлов. Сколько уже преобразовано и сколько осталось.

8. Нужен тайм аут между обращениями к файлам-фотам. Тоесть одну фоту преобразовали, подождали N миллисек и тд...... -- потомучто фот много.