Нужен скрипт преобразования фоты

$30
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок152 просмотра
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Нужен скрипт чтобы можно было преобразовать фоты. Сжатия фот до определенного размера.

1. В скрипт ввожу путь до папки и скрипт проходит по всем папкам и подпапкам с неограниченной глубиной вложенности

2. В скрипте указываю максимальную в px: 

ширину  ---- значит преобразует пропорционально согласно ширине.

или высоту ---  значит преобразует пропорционально согласно высоте.

или высоту и ширину одновременно --- в этом случае без пропорций – а жестко как в настройках.

И скрипт преобразует фоту до установленных значений. Преобразует только у фот, которые БОЛЬШЕ указанных значений в настройках.

3. В скрипте чтобы можно было указывать качество преобразованной фоты в % – от 100 и ниже.

4. При преобразовании фот с прозрачностью png  gif – чтобы прозрачность не заменялась черным фоном — это какой то слой A 

5. при повторном запуске скрипта с этими же значениями размеров – те фоты

что уже преобразованы – скрипт пропускает. — тоесть скрипт преобразует

фоты, которые больше установленных значений.

6. Скрипт должен быть на php  и лежать в папке на сервере. 

7. Запускать скрипт командой из браузера – и чтобы можно было посмотреть статистику работы.

Сколько найдено файлов. Сколько уже преобразовано и сколько осталось.

8. Нужен тайм аут между обращениями к файлам-фотам. Тоесть одну фоту преобразовали, подождали N миллисек и тд...... -- потомучто фот много.

8 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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