Отладить javascript на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки128 просмотров
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Требуется загрузка данных из php файла с помощью JS.

Wordpress 4.3

ТЗ прикреплен

JavascriptWordPress
8 лет назад
GreenKz
Ержан 
29 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
8 лет назад
$2
1 день
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