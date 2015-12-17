Первичная сео сайта-визитки

Так что-бы при переходе на несуществующие страницы отдавалась страница с кодом 404 Добавить возможность вставки в админке ссылок для редиректа (удалили товар, но ссылка осталась в соц. сетях - сделаем редирект на похожий товар).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт-визитка на движке Wordpress.
Нужно грамотно сделать вот такое задание?
1.Внутренняя оптимизация сайта (подчищенные недочетов если есть). Карта и роботсы прописаны.
2.Регистрация сайта в гугл,майл, рамблер. (в яндексе, уже зарегистрирован)
3.Подтвердить уникальностьтекста в яндекс – вот инструкцияhttp://www.workformation.ru/sozdanie-i-zashhita-avtorskix-prav-na-kontent.html
4. Проверка индексирования страниц сайта в зарегистрированныхпоисковиках (после появления сайта).
5. После установления счетчика метрики сместилась в сторонуинформация в закладках (нужно вернуть обратно). Вставить ключевые слова (я их предоставлю).
6. Я предоставлю 5 статей (для продвижения) их нужно будетоптимизировать по ключевикам и задать сео данные.
Оплата по частям 50% до и 50% после.
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