Первичная сео сайта-визитки

Сайт-визитка на движке Wordpress.

Нужно грамотно сделать вот такое задание?

1.Внутренняя оптимизация сайта (подчищенные недочетов если есть). Карта и роботсы прописаны.

2.Регистрация сайта в гугл,майл, рамблер. (в яндексе, уже зарегистрирован)

3.Подтвердить уникальностьтекста в яндекс – вот инструкцияhttp://www.workformation.ru/sozdanie-i-zashhita-avtorskix-prav-na-kontent.html

4. Проверка индексирования страниц сайта в зарегистрированныхпоисковиках (после появления сайта).

5. После установления счетчика метрики сместилась в сторонуинформация в закладках (нужно вернуть обратно). Вставить ключевые слова (я их предоставлю).

6. Я предоставлю 5 статей (для продвижения) их нужно будетоптимизировать по ключевикам и задать сео данные.

Оплата по частям 50% до и 50% после.