Добавить ошибки сервера 404 и тд

Веб-программированиеЗавершен3 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Так что-бы при переходе на несуществующие страницы отдавалась страница с кодом 404

Добавить возможность вставки в админке ссылок для редиректа (удалили товар, но ссылка осталась в соц. сетях - сделаем редирект на похожий товар).

8 лет назад
Tesmann
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Рекомендую, делает быстро и качественно. Приятно было сотрудничать, отличный человек.
Было приятно иметь дело!
  • Похожие заказы

  • Opencart Onepage checkout

    $10

    Требуется в шаблоне CosyOne под Opencart подкорректировать модули доставки, чтобы в Onepage checkout форме отображалось корректно. Так же интересует сотрудничество и по другим вопросам, которые будут возникать в работе Opencart.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить одну страницу сайта (WordPress)

    Сайт на WP. - Нужно изменить страницу/рубрику услуг  http://gaz-u-nas.com.ua/services/ согласно рисунка ниже. Рисунки в квадратике должны меняться с админки. - Заголовок h1 - должен выводится на синем фоне . Сейчас сюда выводится хлебная навигация. См. страницу во вложении Оплата ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить форму обратной связи (YII)

    $11

    Необходимо исправить формы обратной связи. На сайте около 3-4 форм, которые перестали отравлять сообщения/заявки. Необходимо разобраться в чем причина.  Сайт на самописной  CMS (PTC)   На задачу выделено: 2 часа.   Стоимость 1 часа – 350р.    Если Вас устраивают условия и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать UMI шаблоны

    Требуется доделать шаблоны на сайте. Есть русские версии шаблонов вывода описания фильма (полей 10), нужно переделать на английские. 3 шаблона. Дополнительно сделать так чтобы они не сбивались при обновлении самой UMI CMS

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простейший скрипт (создание папок)

    $15

    Здравствуйте. Надо написать скрипт. У меня есть файл, который будет лежать в корне сайта. Я буду посылать трафик на сайт каждый раз используя случайную папку, например мой_сайт.ру/случайная_папка/файл.rar скрипт должен создовать на ftp такую случаную папку, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка Joomla 1.5 и Virtuemart 1.1

    Требуется через API реализовать вывод аналогов по кнопке. Создать в БД доп. поле для артикулов. (из этого поля будет браться артикул для поиска). Ничего в БД сохранять не надо. То что должно получиться в прикрепленных файлах.

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт редиректа

    $5

    Нужен простейший скрипт редиректа. У меня есть список урлов который на которые надо редиректить, скрипт должен поочередно перекидывать людей по ссылкам. Т.е. первый чеовек зашел на сайт и сего кидает на ссылку 1, второго на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходим модуль бронирование жилья для Drupal 7

    $200

    Необходимо интегрировать в готовый проект на Drupal функцию краткосрочной аренды объектов. Я понимаю, что в принципе можно собрать этот функционал из имеющихся модулей типа availability calendar+ Rules + Webform и допилом под конкретные требования. Я ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад