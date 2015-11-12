Добавить ошибки сервера 404 и тд

Требуется в шаблоне CosyOne под Opencart подкорректировать модули доставки, чтобы в Onepage checkout форме отображалось корректно. Так же интересует сотрудничество и по другим вопросам, которые будут возникать в работе Opencart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Так что-бы при переходе на несуществующие страницы отдавалась страница с кодом 404
Добавить возможность вставки в админке ссылок для редиректа (удалили товар, но ссылка осталась в соц. сетях - сделаем редирект на похожий товар).
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