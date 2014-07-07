Нужен простейший скрипт редиректа. У меня есть список урлов который на которые надо редиректить, скрипт должен поочередно перекидывать людей по ссылкам. Т.е. первый чеовек зашел на сайт и сего кидает на ссылку 1, второго на ссылку 2 и так далее.