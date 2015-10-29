Написать простую php-функцию автозамены

Добрый день коллеги! Есть расписанные цепочки писем. Есть текста и графика под них написанные. Есть купленный шаблон - http://goo.gl/xc0Qho Есть блок-схема с правилами для работы тригuеров (1-2 разветвления в цепочке) Что нужно: Собрать на представленном конструкторе все письма из текста+графика + шаблон. Создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пост с N-м количеством подзаголовков
. Требуется написать php-функцию, которая будет вставлять рекламный блок перед первым, перед средним и перед последним подзаголовком. Функция для WordPress, поэтому желательно знакомство с этой CMS.
Оплата WMR/ЯД/Альфа-клик.
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