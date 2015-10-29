Нужна программа или скрипт для авторегистрации на сайте visapoint.eu

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Нужна программа для авторегистрации на сайте visapoint.eu.

Задача :

Проверка наличия даты, если дата свободна автоматически заполнить все данные(данные берутся из файла).

И в конце подтвердить регистрацию из почты на которую проводилась регистрация.

8 лет назад
noris87
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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