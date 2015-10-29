Требуется написать скрипт загрузки справочников [b]с картинками[/b] из 1С: Управление торговлей в Highload-блоки Битрикс управление сайтов 15.5. Детали во вложении.
Нужна программа или скрипт для авторегистрации на сайте visapoint.eu
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа для авторегистрации на сайте visapoint.eu.
Задача :
Проверка наличия даты, если дата свободна автоматически заполнить все данные(данные берутся из файла).
И в конце подтвердить регистрацию из почты на которую проводилась регистрация.
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