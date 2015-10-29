Написать js код показа баннеров в зависимости от таргетинга

Всем доброго дня!

Нужно написать js код показа банеров в зависимости от таргетинга. Мы встраиваем код вызова этого js на страницу. И в зависимости от таргетинга (например устройства) выводим определенный баннер.

Выше - это пример задачи. В реальности задание будет несколько сложнее, но общий смысл, думаю, понятен. Всего будет 2 таргетинга. Подробное ТЗ и стоимость работы обсудим с теми, кто представляет как это сделать.