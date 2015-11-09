Добавить к сайту сверстанную страницу

Веб-программированиеЗавершен1 заявка122 просмотра
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Страница сверстанная bootstrap3, надо добпавить на сайт ее и спрограммировать. yii 1.1.16

3500р.

8 лет назад
kotyara13
Катя 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
bitsasmedai
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо. с задаче справился, но к сожалению над работой следующего проекта пропал. Но за проект: Добавить к сайту сверстанную страницу, спасибо.
Отличный заказчик, приятно общатся и с оплатой проблем не было. Извиняюсь что был вынужден пропасть на пару дней, но все же часть работы я успел сделать и следующему исполнителю уже легче будет.
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