Доработка проекта

Корректировка и ведение сайта на друпал, контент и безопасность. Требуется спец из России и не посредник. Общение голосом скайп обязательно. Цена по согласованию типов работ с исполнителем. Предоплата по желанию. Постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект Cloudymainer проект облачного майнинга http://cloudyminer.com/. Нужно доработать сайт. Внутренние ссылки и немного добавить в профиль клиента. Сайт на скрипте adminstation AS HYIP v4.1 И доработать админку сайта. В дальнейшем при желании взять сайт на сопровождение.
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