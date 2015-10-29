Доработка проекта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект Cloudymainer проект облачного майнинга   http://cloudyminer.com/. Нужно доработать сайт.  Внутренние ссылки и немного добавить в профиль клиента. Сайт на скрипте  adminstation  AS HYIP v4.1  И доработать админку сайта. В дальнейшем при желании взять сайт на сопровождение.

8 лет назад
Alve1960
63 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад