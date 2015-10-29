Правильное отображение записей блога на сайте wordpress

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки94 просмотра
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внизу главной страницы сайта sibadvokat.ru выводятся последние записи блога. Сейчас там выводятся все записи. Необходимо чтобы там выводились записи только одной категории.

WordPress
8 лет назад
sincorp
Игорь 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
8 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено моментально. Все отлично. Спасибо за работу.
Все супер. Рекомендую!
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