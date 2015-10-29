Есть работающий сайт на wordpress, изменилась структура порядок отображения элементов. Есть готовые PSD макеты нового (доработанного дизайна). Необходимо выполнить правки в соответствии с макетами и описанием.
Правильное отображение записей блога на сайте wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
внизу главной страницы сайта sibadvokat.ru выводятся последние записи блога. Сейчас там выводятся все записи. Необходимо чтобы там выводились записи только одной категории.
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