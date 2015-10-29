Правильное отображение записей блога на сайте wordpress

Добрый день! Необходимо написать скрипт, который будет фильторовать отгруженный из яндекс метрики файл с ключевыми словами по следующим параметрам: Группировка: Яндекс директ, Кампания, Группа обяьвления, Обяьвление, Ключевая фраза Настройка по срезам:Срезы по: Визиты от ">3", Отказы: ">50%", Время на ...