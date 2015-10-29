Консультация по созданию instagram бота

Добрый день коллеги. Нуждаюсь в консультации по созданию instagram бота на PHP. По скольку по времени не успеваю , сам разобраться не успею.

Бот должен уметь ставить лайки, комментировать, искать фото по хэш тегу и по мелочи т.д.

Прошу откликаться только тех, кто имел дело с instagram api или в идеале уже писал такого бота. Так как, повторюсь, мне важно время, а было бы время больше, разобрался бы сам.

По итогам консультации напишу бот сам, так как он сильно будет привязан к создаваемому сайту, а интегрировать уже готовый скрипт проблемно.

С вас цена, скайп и наличие свободного времени вечером (по Москве). Оплата карта сбербанка либо web money R.