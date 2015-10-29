Консультация по созданию instagram бота

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Добрый день коллеги. Нуждаюсь в консультации по созданию instagram бота на PHP. По скольку по времени не успеваю , сам разобраться не успею. 

Бот должен уметь ставить лайки, комментировать, искать фото по хэш тегу и по мелочи т.д.

Прошу откликаться только тех, кто имел дело с instagram api или в идеале уже писал такого бота. Так как, повторюсь,  мне важно время, а было бы время больше, разобрался бы сам. 

По итогам консультации напишу бот сам, так как он сильно будет привязан к создаваемому сайту, а интегрировать уже готовый скрипт проблемно.

С вас цена, скайп и наличие свободного времени вечером (по Москве). Оплата карта сбербанка либо web money R.

8 лет назад
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов