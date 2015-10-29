Настроить апсела на еавтопей

приветНужно привязать форму автопея и настроить апселы https://e-autopay.com

смотри какое задание,

сама страница, после которой идут апселы http://original-sales.ru/baellerry3/После заполнения формы идет эта страница http://html.bandapixels.com/original-sales.upsale/ - тут несколько товаров, нужно сделать так, если человек что-то выберет (1 или больше товаров, она подвязывались в заказ).

После нее эта http://html.bandapixels.com/original-sales.thanks/