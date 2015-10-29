Важные правки на сайте на платформе framework yii1

Добрый день, нужны правки на сайте, " платёжная система" "внешний вид сменить некоторые кнопки" Также нужно сделать обновление страницы в автоматическом режиме ,после добавления пользователей.

Просмотреть уязвимости сайта.

Техническое задание перешлю при необходимости.

Нужны ваши данные Skype, Icq, для быстрой связи с вами. с ув

Сайт написан на framework yii1