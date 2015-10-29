Важные правки на сайте на платформе framework yii1

Веб-программированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Добрый день, нужны правки на сайте, " платёжная система" "внешний вид сменить некоторые кнопки" Также нужно сделать обновление страницы в автоматическом режиме ,после добавления пользователей. 

Просмотреть уязвимости сайта. 

Техническое задание перешлю при необходимости. 

Нужны ваши данные Skype, Icq,  для быстрой связи с вами. с ув 

Сайт написан на framework yii1

8 лет назад
Crypaymax
Максим 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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